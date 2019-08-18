موعد اعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال ببورسعيد 2019

من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال الأيام القادمة، وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية بعد الإنتهاء من التقديمات ومراجعة الملفات المقدمة من أولياء الأمور ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019، يكون عن طريق ادخل اسم الطالب والرقم القومي الخاص بالطفل عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومعرفة هل تم قبول الطالب المرحلة الأولى أم لا.

الأوراق المطلوب تقديمها في المدرسة مع ملف التقديم في المدارس الرسمية التجريبية والمتميزة 2019 بعد اعلان قبول الطفل.