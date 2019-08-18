موعد صرف مرتبات سبتمبر 2019

يترقب الموظفين في مختلف الجهات الحكومية موعد صرف رواتبهم بعد أن صدرت أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية.
وقررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي أن تكون مواعيد الرواتب السعودية وفق السنة الشمسية بدلا من السنة الهجرية، بأن يكون الخامس من كل برج شمسي.
واستجاب خادم الحرمين الشريفين لمطالب الشعب، وحدد مواعيد صرف رواتب 2019 وفق التاريخ الميلادى لجميع موظفي الدولة.
وإليكم جدول صرف رواتب المواطفين لعام 2019 على النحو التالي:
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|1 ـ
|الأحد
|21 جمادي الأولي 1440ه
|27 يناير 2019
|2
|الأربعاء
|22 جمادي الأخرة 1440هـ
|27 فبراير 2019
|3
|الأربعاء
|20 رجب 1440هـ
|27 مارس 2019
|4
|الأحد
|23 شعبان 1440هـ
|28 أبريل 2019
|5
|الاثنين
|22 رمضان 1440ه
|27 مايو 2019
|6
|الخميس
|24 شوال 1440هـ
|27 يونيو 2019
|7
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440هـ
|28 يوليو 2019
|8
|الثلاثاء
|26 ذي الحجة 1440هـ
|27 أغسطس 2019
|9
|الخميس
|27 محرم 1441هـ
|26 سبتمبر 2019
|10
|الأحد
|28 صفر 1441هـ
|27 أكتوبر 2019
|11
|الأربعاء
|30 ربيع الأول 1441هـ
|27 نوفمبر 2019
|12 ـ
|الخميس
|29 ربيع الثاني 1441ه
|26 ديسمبر 2019
يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر أن يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.
وحُدد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي.