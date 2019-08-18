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موعد صرف مرتبات سبتمبر 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:51 - 18 اغسطس 2019
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2019 موعد صرف مرتبات سبتمبر 2019
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يترقب الموظفين في مختلف الجهات الحكومية موعد صرف رواتبهم بعد أن صدرت أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية.

وقررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي أن تكون مواعيد الرواتب السعودية وفق السنة الشمسية بدلا من السنة الهجرية، بأن يكون الخامس من كل برج شمسي.

واستجاب خادم الحرمين الشريفين لمطالب الشعب، وحدد مواعيد صرف رواتب 2019 وفق التاريخ الميلادى لجميع موظفي الدولة.

وإليكم جدول صرف رواتب المواطفين لعام 2019 على النحو التالي:

مسلسل اليوم التاريخ الهجري  التاريخ الميلادي
1       ـ   الأحد 21 جمادي الأولي 1440ه 27 يناير 2019
2 الأربعاء 22 جمادي الأخرة 1440هـ   27 فبراير 2019
3   الأربعاء 20 رجب 1440هـ  27 مارس 2019
4    الأحد 23 شعبان 1440هـ 28 أبريل 2019
5 الاثنين 22 رمضان 1440ه   27 مايو 2019
6 الخميس 24 شوال 1440هـ 27 يونيو 2019
7   الأحد 25 ذو القعدة 1440هـ 28 يوليو 2019
8 الثلاثاء   26 ذي الحجة 1440هـ 27 أغسطس 2019
9 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019
10 الأحد   28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2019
11 الأربعاء   30 ربيع الأول 1441هـ   27 نوفمبر 2019
12          ـ الخميس  29 ربيع الثاني 1441ه   26 ديسمبر 2019

يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر أن يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.

وحُدد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي.

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