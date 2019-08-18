سيميدو يضع مستقبله تحت إمرة برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو يضع نفسه تحت إمرة برشلونة في الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيميدو يشعر بالراحة في برشلونة، ولا يريد الرحيل عن "كامب نو" هذا الصيف.

ومع ذلك فإن الظهير البرتغالي لا يمانع إذا قرر برشلونة استغلاله في صفقة تبادلية، وتحديدًا لإعادة نيمار دا سيلفا إلى البارسا.

ورغم ذلك، يرى سيميدو أن برشلونة أكثر قوة من سان جيرمان، وأن المنافسة في الليجا أكثر قوة من الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب البرتغالي مرشحًا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف صوب أتلتيكو مدريد ضمن صفقة أنطوان جريزمان، ولكن مسؤولي البارسا رفضوا التخلي عن سيميدو.