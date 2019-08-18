ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حظر "تطبيق واتس" على من هم دون سن 13 عاماً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:25 - 18 اغسطس 2019
واتساب واتساب
جوال
مشاركة

يعكف القائمون على تطبيق واتس اب على حظر خدماتها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، بالرغم من انه من غير المعروف لغاية الآن طريقة تطبيق هذه الإجراءات.

وتتطلع شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتس اب" الشهير، الى ادراج التعرف على المستخدم من خلال بصمات الأصابع علاوة على الحد من جيل المستخدمين بحيث لا يقل عن 13 عاما.

تأتي الخطوة من القائمين على "واتس اب" في اعقاب تكرار حوادث التعرض للأطفال بألفاظ نابية في مجموعات الدردشة عبر هذا التطبيق، وتقرر مؤخرا الحظر التام على استخدام التطبيق من قبل الصغار دون سن الـ 13 عاما، بينما يكون هذا الحد في دول الاتحاد الأوروبي 16 عاما.

وسيكتب في شروط استخدام التطبيق عند التسجيل: "إذا كنت تحت السن التي تخولك بالموافقة على شروط الاستخدام في دولتك، عليك التوجه الى ولي امرك او أحد والديك ليوافق بدلا عنك على شروط الاستخدام".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات