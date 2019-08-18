غينتس واشكنازي يهاجمان نتنياهو.. هذا ما سيفعلانه حال فازا بالانتخابات

شن قادة المعارضة الإسرائيلية عن حزب "أزرق أبيض" هجوماً لاذعاً ضد رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو لعدم قدرته على توجيه ضربة عسكرية قوية ضد قطاع غزة، مؤكدين أن المقاومة في غزة سحقت قوة الردع الإسرائيلية.

وكان ثلاثة مواطنين اشتبكوا منتصف ليلة أمس السبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الغربية الشمالية لقطاع غزة ما أدى إلى استشهادهم برصاص الاحتلال.

رئيس حزب (كحول لفان/ أزرق أبيض) وقائد هيئة الاركان الاسبق الجنرال بيني غينتس قال: "يمكن القول بعد الاحداث الاخيرة مع قطاع غزة بأن قوة الردع الاسرائيلية لم تتأكل فقط بل سحقت".

وأضاف غينتس وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية: "إن فوزنا بالانتخابات سنسحق حماس عسكريا وسنأتي بالهدوء ولن نسمح بان تتدحرج المقاومة في غزة لتصل الضفة الغربية".

فيما قال عضو الكنيست عن (حزب كحول/ أزرق أبيض) وقائد هيئة الاركان العسكرية الأسبق الجنرال غادي اشكنازي "إن قوة الردع للجيش الاسرائيلي تأكلت ونتنياهو شخص ضعيف وحماس أصبحت قوية".

وأشار إلى أن "إسرائيل" بحاجة إلى عملية عسكرية تستخدم فها كل القوة العسكرية لضرب حماس بكل القوة وليس القيام برد صغير هنا أو هناك.