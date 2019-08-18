حكومة اشتية بصدد انشاء جامعة تدريب مهني لتعزيز قدرات الشباب

أعلن رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، أن حكومته بصدد إنشاء جامعة للتدريب المهني، من أجل تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من خلق فرص عمل.

وقال اشتية في تصريح مسجل، نشر على حسابه على (فيسبوك)، اليوم الأحد، لمناسبة يوم الشباب العالمي: "نحن بصدد تأسيس بنك للاستثمار والتنمية يوفر قروضا ميسرة للأفكار الإبداعية الشبابية".

وأضاف: أن الشباب الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة واستثنائية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وارتفاع معدلات البطالة بين الفئة العمرية 19-29 عاما، خاصة خريجي الجامعات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل أن تتناغم مخرجات العملية التربوية مع سوق العمل المحلية.