طريقة حجز موعد للبطاقة الذكية البحرين

تتيح خدمات بطاقة الهوية في البحرين المقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين إمكانية إصدار بطاقة الهوية إلكترونياً لمن هم دون سن الرابعة.

وأيضاً تتيح خدم المنازل ومن في حكمهم، وتجديد بطاقة الهوية، وإصدار بدل فاقد أو تالف، وإصدار رقم مميز لحديثي الولادة، بالإضافة لخدمة الحجز والاستفسار عن المواعيد.

يشار إلى أن هذه الخدمة متوفرة عبر القنوات التالية: بوابة الحكومة الإلكترونية من هنا، ومركز الاتصال الوطني (8001 8000).

طريقة استخدام الخدمة:

اضغط على "ابدأ الخدمة"، واختر إحدى الخدمات التالية:

- إصدار بطاقة الهوية: إصدار بطاقة الهوية لمن هم دون الأربع سنوات ولخدم المنازل ومن في حكمهم.

- تجديد بطاقة الهوية: تجديد بطاقة الهوية للبحرينيين وغير البحرينيين.

- إصدار بدل فاقد / تالف: إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية للبحرينيين وغير البحرينيين.

- الاستعلام عن حالة الطلب: الاستعلام عن حالة طلب مقدم مسبقاً.

- إصدار رقم مميز: اختيار أرقام شخصية مميزة فقط للمواليد الجدد.

- الحجز والاستفسار عن المواعيد: حجز موعد لإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو إصدار بدل فاقد. كما يمكن الاستفسار عن موعد محجوز مسبقاً أو إلغاءه.

- اتبع التعليمات، وأدخل البيانات المطلوبة للخدمة المراد استخدامها.