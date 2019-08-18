موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019 - 1440

تعمل الهيئة الفلكية على تحديد موعد رأس السنة الهجرية في جميع الدول العربية، وكما هو معهود كل عام أنه في شهر ذي الحجة يتم البدأ في تحديد موعد أول يوم في شهر محرم.

وشهر محرم من أهم الشهور الهجرية، حيث أنه يدخل في نطاق الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال أو المشاحنة بين الناس وبعضها البعض.

وأعلنت الهيئة الفلكية بالحساب الفلكي موعد رأس السنة الهجري الأول من شهر محرم أو أول السنة الهجرية هذا العام هو يوم 31 من شهر أغسطس 2019.

وهناك العديد من الدول من تقوم بالاحتفال برأس السنة الهجرية بما يتوافق معها، فهناك دول تقوم بعمل حفلات دينية وتٌنشد فيها الابتهالات والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم.

بداية رأس السنة الهجرية

بدأت السنة الهجرية عند المسلمين عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة، وكان ذلك في عام 622 ميلاديّ، فكانت أول سنة للهجرة وبعدها توالت السنوات وحُسبت على أساس رؤية الهلال، وإثبات بداية شهر مُحرم، وفي الآونة الأخيرة اعتمد بعض العلماء التقويم الحسابي لإعلان بداية رأس السنة الهجريّة، وجاء ذلك بعد الاختلافات في تحرّي الهلال.

أيام السنة الهجرية والسنة الميلادية

إنَّ السنة الهجرية تقل عن السنة الميلادية بما يُقارب عشرة أيام، وذلك لأن كل شهر في السنة الهجرية يتراوح من 29 يوماً إلى 30 يوماً، أما السنة الميلادية فيزداد عدد أيام أشهرها، فينحصر عدد أيام كل شهر من 30 يوماً إلى 31 يوماً، إلا شهر شباط فيبلغ 28 يوماً وكل أربع سنوات يُصادف أن تتراوح أيامه 29 يوماً فتُسمى السنة بالكبيسة آنذاك.

مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية

تركيا: تطلق الدولة الألعاب الناريّة ابتهاجاً ببداية العام، ويتجمهر العديد من الناس أمام تلك الألعاب، كما يتم توزيع الحلوى على الأطفال.

السعودية: تعلن السعودية أول يوم برأس السنة الهجرية يوم عطلة رسميّة لكافة الدوائر والمؤسسات، وتبدأ المساجد بها بإقامة الصلوات وإعطاء الدروس الدينيّة التي تتضمن الحث على الصلاة والصيام وإقامة العبادات، وتتضمن الحديث عن سيرة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

الأردن: تعلن المملكة الأردنيّة عطلة رسمية في ذلك اليوم، ويتبادل أفراد الشعب المعايدات الدينية فيما بينهم، وزادت تلك المعايدات بعد التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم، كما يوزّع أفراد الشرطة الحلوى على الناس.