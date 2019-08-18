بالأسماء.. كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن العمل بالكشف الجديد للسفر يبدأ بعد الانتهاء من الكشف السابق، حيث سيتم الإعلان في حينه.
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23:48 - 15 اغسطس 2019
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن العمل بالكشف الجديد للسفر يبدأ بعد الانتهاء من الكشف السابق، حيث سيتم الإعلان في حينه.