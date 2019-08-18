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الاحتلال يعتقل 48 مواطنا من الضفة والقدس خلال عيد الأضحى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:56 - 18 اغسطس 2019
اعتقالات اعتقالات
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ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال فترة عيد الأضحى المبارك نحو 48 مواطناً من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتية وسيدة وصحفي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له أن الاعتقالات الإسرائيلية تركزت في محافظتي القدس والخليل، مشيراً إلى أن 25 مواطناً اعتقلوا في مدينة القدس وبلداتها.

وبين أن الاعتقالات وصلت ذروتها في اليوم الأول من عيد الأضحى، وهو يوم الأحد الماضي، وذلك عقب المواجهة التي جرت في المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحامات المستوطنين.

فيما اعتقل تسعة مواطنين على الأقل من عدة بلدات في الخليل، وخمسة مواطنين من بيت لحم، علاوة على مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين آخرين من محافظة نابلس، وثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية، ومواطنين من محافظة أريحا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد (18/8/2019) خمسة مواطنين على الأقل.

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