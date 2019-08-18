بورصة الدواجن اليوم في الأسواق المصرية

نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن العمومية وآخر الأسعار التي يتم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية.

وسنعرض أسعار الفراخ اليوم بأنواعها (الفراخ البيضاء – الفراخ الحمراء – الفراخ البلدي) والبيض والبط لكل من يهتم بها ويتابعها بشغف.

إليك أسعار الدواجن من خلال هذا الجدول التفصيلي:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 06.75 جنيه 07.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

يشار إلى أن الأسعار تتأثر بصفة دورية بناءاً على مجموعة من العوامل والأسباب التي تؤثر سواء بالإيجاب أو السلب على تغيير أسعار السلع عموماً والتي من شأنها رفع أو خفض سعر الدواجن للبيع ما بين يوم وآخر وربما ما بين ساعة وأخرى.