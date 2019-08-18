عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد اقتحمت الليلة الماضية مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير، كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات الاحتلال منذ شهر شباط من العام الجاري.