إشاعة وفاة فنان العرب محمد عبده

أفادت تقارير إخبارية تم تداولها من قبل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، بوفاة فنان العرب محمد عبده نتيجة تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ورغم انتشار تلك الأنباء بشكل كبير بين جمهور الفنان محمد عبده، لم تكن كل تلك الأنباء إلا مجرد شائعات، وأن الفنان محمد عبده بخير وسلامة.

ونزل خبر وفاة الفنان محمد عبده على محبيه كالصاعقة، حيث لم يكن أي أحد يتوقع حدوث ذلك خاصة وأنه لم يتعرض لأي وعكات صحية في اﻵونة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحيى الفنان محمد عبده حفل في العاصمة المصرية القاهرة يوم 22 أغسطس.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق خاصة "تويتر" تداول عديد من الهاشتاجات حول هذا الأمر، كذلك الحال مع شائعات اعتزاله الفن التي لطالما تم تداولها بين مستخدمي هذه المواقع دون دليل حقيقي.

يذكر أن الفنان محمد عبده مغنٍّ سعودي، ولد في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب السعودية، عام 1949م، ويعد من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي، ويُعرف بلقب "فنان العرب"، ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.