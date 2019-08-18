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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء

  • فلسطين اليوم
  • 13:15 - 18 اغسطس 2019
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء نقدم لكم أسعار العملات في السودان، اليوم الأحد، ومتوسط سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى السوق السوداني.

شهدت أسعار العملات كافة استقراراً فى السعر مقابل الجنية السوداني في أغلب الأسواق وخاصة الدولار والعملة الأمريكية التى شهدت استقرارا فى السعر مقابل الجنيه السودان.

إليك أسعار العملات كافة مقابل الجنية السوداني بناءاً على السعر الصادر من البنك المركزى السوداني، حيث لم تشهد أى تغيير فى السعر على مستوى البنوك.

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 45.0000 45.2250 45.1125
الين الياباني 0.4025 0.4045 0.4035
الجنيه الاسترليني 58.2072 58.4982 58.3527
الفرنك السويسري 44.0800 44.3004 44.1902
الدولار الكندي 33.4597 33.6270 33.5433
كرونة السويدية 4.8010 4.8250 4.8130
الكرونة النرويجية 5.2458 5.2720 5.2589
الكرون الدنماركي 6.7577 6.7915 6.7746
الدينار الكويتي 147.0108 147.7459 147.3783
الريال السعودي 12.0006 12.0606 12.0306
الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832
12.3609 12.4227 12.3918
الدينار البحريني 119.3001 119.8966 119.5984
ريال عماني 116.9135 117.4981 117.2058
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438
الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699
اليورو 50.4581 50.7103 50.5842
XAR 1836.7930 1846.2242 1841.5086

وشهد الدولار في السوق السوداء بالسودان استقراراً فى السعر مقابل الجنيه السوداني على مستوى أغلب الأسواق.

إليك أسعار أشهر العملات فى السودان:

العملة سعر الصرف
 دولار امريكي 65.00
 ريال سعودي 16.80 جنيها
درهم اماراتي 18.20 جنيها
سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه
اليورو 71.10 جنيه
الجنيه الاسترليني 75.00 جنيه
 ريال قطري 17.30 جنيه
الجنيه المصري 3.70 جنيه

 

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