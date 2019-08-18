ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:35 - 18 اغسطس 2019
عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم
جوال
مشاركة

إليك أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح اليوم الأحد 18 اغسطس 2019م، وأهم الأخبار الاقتصادية والقضايا والأحداث والكتابات المنشورة.

أهم عناوين الصحف السودانية اليوم:

صحيفة أخبار اليوم:

  • وسط اجراءات أمنية مشددة وحضور اقليمي ودولي .. اليوم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية.
  • الجبهة الثورية تعلن رسمياً مقاطعتها وتجمع المهنيين يتراجع عن ترشيح التعايشي وفدوى تعترض .
  • (أخبار اليوم) تتابع تطورات اللحظات الاخيرة في ترشيحات قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي .
  • الوسيط الاثيوبي: سنعمل لإلغاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي.
  • تقرير مثير حول المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية (حمدوك).
  • لحضور التوقيع على الاتفاق .. والد شهيد يتوجه من الجزيرة للخرطوم سيراً على الأقدام.

المجهر:

  • “فرح السودان” يكتمل اليوم بتوقيع الاتفاق ووثائق الفترة الانتقالية.
  • تأجيل محاكمة “البشير” حتى بعد غد “الاثنين”.
  • “الحرية والتغيير” ترسم برنامجاً ضخماً ليوم “فرح السودان”.

الجريدة:

  • التوقيع النهائي اليوم.
  • “التغيير” تعلن عن مواكب في الخرطوم والولايات.
  • مفتش اليافطة لـ”الجريدة”: اخترنا القطار القديم لإيصال هذه الرسالة.
  • اتحاد المخابز يكشف لـ”الجريد” أسباب أزمة الخبز بالخرطوم.

السوداني:

  • الخرطوم تستعد للفرح الأكبر اليوم.
  • اعتذار فدوى وسحب التعايشي من “السيادي.
  • النائب العام المرشح لـ(السوداني): مهمتنا صعبة والأولوية للانتهاكات.

الصيحة:

  • السودان يستشرف عهداً جديداً اليوم.
  • الثورية تهدد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية.
  • “الحرية والتغيير” تسحب “التعايشي” وترشح “وطني” و”شعبي” للسيادي.

التيار:

  • إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر.
  • البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديموقراطية.
  • تعديلات جديدة في قائمة أعضاء العسكري الانتقالي بالمجلس السيادي.

الإنتباهة:

  • حضور إقليمي ودولي في العرس السوداني اليوم.
  • مواكب تجوب العاصمة واحتفال ضخم في ساحة الحرية.
  • النائب العام المرشح: الأولوية للانتهاكات والفساد.

أخبار اليوم:

  • وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إقليمي ودولي.. اليوم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية.
  • الجبهة الثورية تعلن رسمياً مقاطعتها وتجمع المهنيين يتراجع عن ترشيح التعايشي وفدوى تعترض.
  • الوسيط الإثيوبي: سنعمل لإلغاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.

الدار:

  • بركات الرسول الكريم.. الحاجة آمال تبصر بعد (5) أعوام.
  • المهدي مهاتفاً حمدوك (أبيت “الفطيسة” وشعبك عوضك بالذبيحة).
  • عرمان يدعو الثورية وأصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري اليوم.
  • مدير التعليم بالخرطوم: استئناف الدراسة متعلق بتوفر الدقيق والمواصلات.
  • العسكري يعيد فتح مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم.
  • توثيق تاجر وربطه بجنزير على شجرة ونهبه ذهب وريالات سعودية.
     

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات