أسعار العملات في السودان السوق السوداء اليوم

نقدم لكم أسعار العملات في السودان، اليوم الأحد، ومتوسط سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى السوق السوداني.
شهدت أسعار العملات كافة استقراراً فى السعر مقابل الجنية السوداني في أغلب الأسواق وخاصة الدولار والعملة الأمريكية التى شهدت استقرارا فى السعر مقابل الجنيه السودان.
إليك أسعار العملات كافة مقابل الجنية السوداني بناءاً على السعر الصادر من البنك المركزى السوداني، حيث لم تشهد أى تغيير فى السعر على مستوى البنوك.
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|45.0000
|45.2250
|45.1125
|الين الياباني
|0.4025
|0.4045
|0.4035
|الجنيه الاسترليني
|58.2072
|58.4982
|58.3527
|الفرنك السويسري
|44.0800
|44.3004
|44.1902
|الدولار الكندي
|33.4597
|33.6270
|33.5433
|كرونة السويدية
|4.8010
|4.8250
|4.8130
|الكرونة النرويجية
|5.2458
|5.2720
|5.2589
|الكرون الدنماركي
|6.7577
|6.7915
|6.7746
|الدينار الكويتي
|147.0108
|147.7459
|147.3783
|الريال السعودي
|12.0006
|12.0606
|12.0306
|الدرهم الاماراتي
|12.2526
|12.3139
|12.2832
|12.3609
|12.4227
|12.3918
|الدينار البحريني
|119.3001
|119.8966
|119.5984
|ريال عماني
|116.9135
|117.4981
|117.2058
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|61.1816
|61.5060
|61.3438
|الدولار الحسابي (مصر)
|3.2500
|3.2898
|3.2699
|اليورو
|50.4581
|50.7103
|50.5842
|XAR
|1836.7930
|1846.2242
|1841.5086
وشهد الدولار في السوق السوداء بالسودان استقراراً فى السعر مقابل الجنيه السوداني على مستوى أغلب الأسواق.
إليك الجدول كامل لأشهر العملات فى السودان:
|العملة
|سعر الصرف
|دولار امريكي
|65.00
|ريال سعودي
|16.80 جنيها
|درهم اماراتي
|18.20 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.00 جنيه
|اليورو
|71.10 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|75.00 جنيه
|ريال قطري
|17.30 جنيه
|الجنيه المصري
|3.70 جنيه