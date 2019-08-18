رابط نتائج الشامل 2019 الدورة الصيفية الأردن

أعلن رئيس اللجنة العليا للامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله سرور الزعبي نتائج الدورة الصيفية لامتحان " الشامل" لعام 2019.

وقال الدكتور الزعبي، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، أن النتائج ستكون معلنة على موقع الجامعة الالكتروني www.bau.edu.jo.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الجامعة بدأت الامتحانات النظرية لهذه الدورة يوم السبت الماضي الموافق 3/8/2019 فيما عقدت امتحانات الورقة الثانية يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 اما امتحان الورقة الثالثة والاخيرة فسيعقد يوم غد الخميس الموافق 8/8/2019 .

وتقدم للامتحان 4811 طالباً وطالبة تقدموا على الخطط القديمة والجديدة منهم 2730 طالباً وطالبة تقدموا على الخطط الدراسية الجديدة و 2081 طالباً وطالبة تقدموا على الخطة القديمة.

أكدت مصادر مطلعة في جامعة البلقاء التطبيقية، ان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة «الشامل» متقاربة مع نتائج الدورة الصيفية للعام الماضي.

وبشأن عملية التجسير، فإن الجامعة ستزود وحدة تنسيق القبول الموحد بقائمة الطلبة الذين يحق لهم التقدم للتجسير قبل نهاية دوام اليوم".

وقالت مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد خولة عوض، إن الوحدة ستعلن عن بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية حال تسلمها النسبة المرشحة للقبول، والمقدرة بـ(5%) من أوائل التخصصات التي لها تخصصات مناظرة في الجامعات.

وأضافت، إن الوحدة اتفقت مع الجامعة بتزويدها بأسماء المرشحين للتقدم بطليات التجسير في يوم إعلان النتائج والمقررة اليوم، مبينة أنها إذا تسلمت القائمة ستبدأ عملية تقديم الطلبات غدا الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام من خلال موقعها الالكتروني.