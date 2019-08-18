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تردد قناة سبيس تون 2019 النايل سات العربية الجديد

  • فلسطين اليوم
  • 12:21 - 18 اغسطس 2019
تردد قناة سبيس تون 2019 تردد قناة سبيس تون 2019
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نقدم لكم تردد قناة سبيس تون العربية والتي تحظى بشعبية جارفة للغاية بين أرجاء العالم العربي من محيطه إلى خليجه من شبابه وصغاره.

قناة شباب المستقبل هذه الجملة الشهيرة لقناة سبيستون التي تربت عليها أجيال وأجيال منذ عام 2002م العام الذي إنطلقت فيه كقناة فضائية عربية مستقلة عن تلفزيون البحرين.

ومنذ ذلك الحين وقد لمع نجم القناة وأصبحت قناة الأطفال الأولى في العالم العربي وتربى على برامجها ومسلسلات الكرتونية والمدبلجة العديد والعديد من الأجيال العربية فكانت بالفعل قناة أجيال المستقبل.

وعرضت القناة العديد من برامج ومسلسلات الأطفال التعليمية والترفيهية المدبلجة إلى العربية الفصحى وكذلك قامت بعرض العديد من أغاني الأطفال التي اشتهرت فيما بعد في الوطن العربي بأكمله.

ونظراً لقيمة القناة الكبيرة نقوم بعرض الترددات الخاصة بها في مصر والوطن العربي، وتتكون قناة سبيس تون من العديد من الكواكب وعددهم 11 كوكباً يعرض من خلالهم أفضل وأشهر المسلسلات الكرتونية في العالم وهي مدبلجة إلى العربية.

للحصول على القناة، كل ما عليكم فعله هو إدخال القيم الآتية على جهاز الاستقبال لديكم وسوف تستمتعون بأفضل برامج ومسلسلات الأطفال التعليمية والترفيهية المدبلجة إلى العربية.

نايل سات القمر الصناعي
11785 التردد
عامودي الاستقطاب
27500 معدل الترميز
5/6 FEC
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