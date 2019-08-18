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ما هو تردد قناة العراقية نيوز الجديد على النايل سات 2019؟

  • فلسطين اليوم
  • 12:15 - 18 اغسطس 2019
ما هو تردد قناة العراقية نيوز الجديد على النايل سات 2019؟ ما هو تردد قناة العراقية نيوز الجديد على النايل سات 2019؟
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تعتبر قناة العراقية نيوز الاخبارية واحدة من القنوات الهامة المتميزة العراقية التي تقدم الأخبار والنشرات الاخبارية، بالإضافة إلى تقديمها العديد من البرامج المتميزة.

ومن وأهم أقسام القناة المتنوعة والبالغة 17 برنامج والرياضة وتأتي بواقع 4 برامج، إضافة إلى الثقافية والبالغة 4 برامج ومن ثم الدينية بواقع 3 برامج وأربعة تنموية.

أما بالنسبة للبرامج السياسية فتبلغ 11 برنامج مباشر وستة كما تم استحداث دائرة تعنى بالإنتاج الدرامي وقد انجزت العديد من الأعمال الدرامية تبث على شاشة العراقية.

وتعمل قناة العراقية نيوز على تقديم النشرات الإخبارية بالاضافة إلى تقديمها التقارير الاخبارية ومتابعة كافة الأحداث والتطورات فى العالم العربى وفى العالم وخاصة فى العراق ومن بينها البرامج التالية.

(البرامج الحوارية - البرامج الاخبارية - البرامج السياسية - البرامج الاقتصادية - البرامج الرياضية -لبرامج التحليلية).

يسعى الكثير من المشاهدين للحصول على تردد قناة العراقية نيوز الإخبارية:

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 11823 عمودى 27500 5/6
النايل سات 11527 افقى 27500 5/6
عرب سات 11474 عمودى 27500 3/4
هوت بيرد 12654 افقى 27500 5/6
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