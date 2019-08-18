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تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:13 - 18 اغسطس 2019
تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019 تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019
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غيرت إدارة قناة طيور الجنة بيبي من أجل ضمان أفضل جودة إلى المشاهد، ونالت القناة على إعجاب ملايين الأطفال في مصر والسعودية والدول العربية بأكملها.

وتقدم القناة الأغاني وبرامج ترفيهية وتعليمية جذابة تجعل الطفل يتمتع بالجلوس أمامها ومتابعتها، كما أنها تعلمهم الاحترام، والصدق والأمانة، وفعل الخير، والرفق بالحيوان، وصلة الرحم، وغيرها من العادات الجميلة، ونجد أن هذه الأشياء لا تتوفر سوى في قناة طيور بيبي 2019.

يشار إلى أن متابعي القناة ليس من الصغار فقط بل لها جمهور كبير من الكبار أيضاً. وتقدم القناة العديد من الأغاني والبرامج المميزة والتي تساعد الطفل في تطوير مهاراتهم، وتطوير الإدراك والذكاء لديهم، وتجعلهم قادرين على التعامل مع جو البيئة المحيطة به وخاصة في حالات الخطر.

وإليكم تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019:

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز
v11310 نايل سات 27500
 v11387 نايل سات 27500
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