نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني البصرة 2019 برقم الجلوس

حالة من الترقب الشديد لطلبة وطالبات السادس الإبتدائي في العراق الذين تقدموا لامتحان الدور الثاني، لمعرفة نتيجة درجاتهم بجميع المواد الدراسية.

وبدأت وزارة التربية العراقية في نشر نتائج الصف السادس الإبتدائي 2019 الدور الثاني لبعض المحافظات العراقية.

يشار إلى أن تم عرض نتائج السادس الابتدائي بالعراق تباعاً، حسب انتهاء كل محافظة من أعمال الفحص والتدقيق.

وأفادت وزارة التربية في بيان لها، بأن نسبة النجاح لهذا العام منخفضة عن العام الماضي، وأن هناك عدد كبير من الطلاب الراسبين.

وسيعتمد وزير التربية والتعليم نتائج السادس ابتداءي الدور الثاني 2019 خلال أيام قليلة.

وذلك في عموم محافظات العراق وهي ذي قار‎، المثنى، ديالى، بغداد، الانبار، صلاح الدين، كربلاء، النجف، ميسان، البصرة، بابل، كركوك، نينوى، واسط، القادسية وغيرها حيث يترقبها الجميع على أحر من الجمر.

للاطلاع على نتائج الدور الثاني السادس ابتدائي 2019 اضغط هنا