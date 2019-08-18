وزارة السياحة نتائج الثانوية الفندقية 2019

أصدرت وزارة السياحة في سوريا، نتائج الشهادة الثانوية المهنية الفندقية الدورة الأولى لعام 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن نسبة النجاح للطلاب الذين تقدموا للامتحان في المراكز الامتحانية بلغت 35.69٪، وذلك باختصاصي المطعم والمطبخ.

وتم إصدار النتائج بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لرصدها وتدقيقها من قبل اللجان المختصة.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 350 طالباً وطالبة موزعين على 9 مراكز امتحانيه في مختلف المحافظات نجح منهم 201 طالب وطالبة وسيتقدم منهم 121 طالب للدورة التكميلية.

وتمت العملية الامتحانية تمت بأجواء مريحة وانضباط كامل مبيناً أنه يحق للطلاب الناجحين الانتساب للمعاهد التقانية الفندقية العائدة لوزارة السياحة وعددها 7 معاهد موزعة في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص والحسكة والسويداء.

يشار إلى أن النتائج تم إدراجها على موقع الوزارة الالكتروني ويمكن للطلاب زيارة الموقع للاطلاع عليها إضافة إلى تعميمها على جميع المدارس المهنية والفندقية.

نتائج الشهادة الثانوية المهنية الفندقية 2019 اضغط هنا