العثور على الطالبة آية نعامنة جثة هامدة في صحاري أثيوبيا

أعلنت عائلة الطالبة آية نعامنة (22 عامًا) من مدينة عرابة بالداخل المحتل أنه تم اليوم الأحد، العثور على جثتها في صحاري أثيوبيا، وسيتم الإعلان عن موعد الجنازة حال وصول جثمانها.

وكانت قناة ريشت كان العبرية ذكرت، صباح اليوم، أنه تم استئناف عملية البحث عن نعامنة في صحاري أثيوبيا.

وبحسب القناة، فإن والد الفتاة وشخص آخر من عائلتها توجها لأثيوبيا هذا الصباح للمتابعة عن قرب عمليات البحث الجارية عن الفتاة.

وفقدت آثار الطالبة "آية نعامنة" آثارها في صحراء دانكيل الاثيوبية خلال مشاركتها في رحلة على الأقدام مع مجموعة متنزهين ثم انفصلت عنهم ولم تصل إلى المكان المتفق عليه في نهاية الرحلة.