التعليم يقول كلمته الأخيرة بشأن مطالبات تأجيل العام الدراسي الجديد

قالت وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم الأحد ، كلمتها الأخيرة بعد الحملة الكبيرة التي انتشرت خلال الأيام الماضية وطالبتها بتأجيل العام الدراسي الجديد حتى الأول من سبتمبر- أيلول ، أي بعد أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر، لتؤكد أن العام الدراسي الجديد في موعده.

مطالبات تأجيل العام الدراسي الجديد انتشرت كالهشيم منذ عدة أيام بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد تقليص نسب صرف الرواتب ، وتأجيل صرف الشؤون الاجتماعية إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة .

صادق الخضوري وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة ، أكد أن موعد بدء العام الدراسي الجديد في موعده يوم السبت القادم 25 آب للطلاب و21 آب للهيئة التدريسية ، وفقاً لقرار نهائي من رئيس الوزراء محمد أشتيه.

وقال الخضوري في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ، أن قرار بداية العام الدراسي في موعده وان الازمة المالية لن تغير من الموعد ، وان درجات الحرارة وفقا للاطلاع على الارصاد الجوية فإن درجات الحرارة ستنخفض خلال الايام القادمة

ومن جانبها اكد إعلام الأونروا ان دوام مدارس الوكالة للطلاب سيكون بالتزامن مع مدارس الحكومة يوم الأحد الموافق 25/8.

وكان أصحاب الشيكات قد تلقوا صدمة بعد أن أعلنت وزارة المالية برام الله عن صرف الشيكات مع رواتب موظفي السلطة، إلا أنها صعقتهم بالتراجع عن الصرف لبعد عيد الأضحى المبارك، ليفاجئوا اليوم بصرفها نهاية الشهر الحالي.

ويبدأ العام الدراسي في 25/8/2019، الموسم الذي يحتاج لمصاريف ونفقات يحتاجها المواطنون وأكثرهم فئة أصحاب الشيكات، وهو الأمر الذي يفاقم أوضاعهم المالية.