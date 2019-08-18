موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي فى الدوري الإسباني الدرجة الأولى اليوم الأحد 18/8/2019

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، حيث يفتتح فريق أتلتيكو مدريد مشواره في الموسم الكروي الجديد 2019 – 2020.

وذلك اليوم الأحد في تمام الـ 22.00 توقيت القاهرة، 23.00 توقيت مكة المكرمة، 20.00 توقيت جرينتش في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعد فترة تحضيرات متميزة أقامها في الصيف كان أبرزها الفوز على ريال مدريد 7 – 3.

أما خيتافي فسيخوض المباراة بقوة بعدما احتل المركز الخامس في الموسم الماضي في ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى لدخول المربع الذهبي هذا الموسم.

يدير مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، الحكم جييرمو كوادرا فرنانديز، فيما يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي محمد بركات.

تنقل مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، بي إن سبورت إتش دي 3.