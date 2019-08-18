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موعد مباراة رين وباريس سان جيرمان اليوم فى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2019/2020

  • فلسطين اليوم
  • 10:58 - 18 اغسطس 2019
موعد مباراة رين وباريس سان جيرمان اليوم فى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2019/2020 موعد مباراة رين وباريس سان جيرمان اليوم فى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2019/2020
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موعد مباراة رين وباريس سان جيرمان يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على منافسه رين في إطار منافسات الجولة الثانية من ذهاب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج 1".

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي، في تمام الـ 21.00 توقيت القاهرة، 22.00 توقيت مكة المكرمة، 19.00 توقيت جرينتش.

وتعد المباراة واحدة من أقوى مواجهات الأسبوع حيث يسعى رين إلى إثبات وجوده من خلال استغلال اللعب على أرضه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة القاسية التي تلقاها في كأس الأبطال الفرنسي بنتيجة 2 – 1، وفي الدوري مواصلة انتصاراته التي بدأها بالفوز على مونبيلييه بهدف دون رد.

أما الضيوف فسيخوضون المواجهة سعيًا لاستكمال مشوارهم للحفاظ على لقبهم المتوجين به الموسم الماضي، بجانب تحقيق الفوز في الجولة الأولى على نيم بنتيجة 3 – 0.

تلعب مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي، في استاد روازون بارك، معقل الأخير.

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