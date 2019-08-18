موعد مباراة رين وباريس سان جيرمان اليوم فى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2019/2020

موعد مباراة رين وباريس سان جيرمان يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على منافسه رين في إطار منافسات الجولة الثانية من ذهاب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج 1".

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي، في تمام الـ 21.00 توقيت القاهرة، 22.00 توقيت مكة المكرمة، 19.00 توقيت جرينتش.

وتعد المباراة واحدة من أقوى مواجهات الأسبوع حيث يسعى رين إلى إثبات وجوده من خلال استغلال اللعب على أرضه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة القاسية التي تلقاها في كأس الأبطال الفرنسي بنتيجة 2 – 1، وفي الدوري مواصلة انتصاراته التي بدأها بالفوز على مونبيلييه بهدف دون رد.

أما الضيوف فسيخوضون المواجهة سعيًا لاستكمال مشوارهم للحفاظ على لقبهم المتوجين به الموسم الماضي، بجانب تحقيق الفوز في الجولة الأولى على نيم بنتيجة 3 – 0.

تلعب مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي، في استاد روازون بارك، معقل الأخير.