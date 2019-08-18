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موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

  • فلسطين اليوم
  • 10:46 - 18 اغسطس 2019
موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم
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وفي واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي المباراة سعيًا للفوز بها وتعويض هزيمته القاسية التي لحقت به في كأس السوبر الأوروبي بخمسة أهداف من فريق ليفربول مقابل أربعة بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسر قبلها في الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد أمام مانشستر يونايتد.

تنطلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد في تمام الـ 17.30 توقيت القاهرة، 18.30 توقيت مكة المكرمة، 15.30 توقيت جرينتش.

تشكيل تشيلسي اليوم

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كريستينسين – كورت زوما – إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو – كوفاسيتش – نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفيه جيرو – بيدرو.

تشكيل ليستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا – جوني إيفانز –

كاجلار سويونكو – بينجامين تشايلويل.

خط الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – حمزة تشودري – جيمس ماديسون.

خط الهجوم: أيوزي بيريز – جيمي فاردي.

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