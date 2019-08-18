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​ ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:14 - 18 اغسطس 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثمانية أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم 18 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد، وهم:

من القدس المحتلة:

الأسير وائل محمود محمد علي قاسم (47 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد 50 مرة بالإضافة إلى 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير محمد عودة إسحاق عودة (46 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة تسع مرات بالإضافة إلى 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير إسحاق طاهر صلاح عرفة (31 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 60 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير علاء الدين محمود محمد العباسي (47 عامًا) المحكوم بالسجن 60 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

ومن مدينة رام الله:

الأسير محمد حسن أحمد عرمان (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير أحمد أديب أحمد حسن (29 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 10 أعوام في السجون.

الأسير أشرف ربحي عبد الخالق حنايشة (37 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا كاملة في السجون.

الأسير أمجد خضر شحادة أبو سمرة (45 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

 

 

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