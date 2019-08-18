الاحتلال يعتدي على منازل المواطنين في النقب المحتل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت على أهالي قرية الترابين بمنطقة النقب داخل الأراضي المحتلة، وقامت بحملة تفتيش في منازل المواطنين واعتقال شبان.

واندلعت مواجهات بين أهالي القرية وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد حملة الاعتداءات والاقتحام للمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص عقب الاعتداء عليهم، ولم تُعرف أسباب الحملة التفتيشيّة التي شنّتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل مخططها في هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعياً منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل فيه بناء 4 بلدات استيطانية جديدة.