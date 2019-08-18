اليابان تستقر على طائرة اف 35 بي الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رسميا اختيار الطائرة الأمريكية المقاتلة "إف 35 بي" الشبح المتطورة، كجزء من خطتها لشراء طائرة بمواصفات الإقلاع القصير والهبوط العمودي.

وتخطط الوزارة التي اتخذت قرارها هذا الجمعة، لتجديد حاملات الطائرات المروحية من طراز "إزومو" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية لتستوعب الطائرات "إف 35 بي" حسب ما ذكرت صحيفة "جابان تايمز".

وقالت الصحيفة إن خطة المشتريات تأتي ردا على تعزيز الصين قوتها العسكرية وتم إدراج هذه الخطة ضمن الإرشادات الجديدة لسياسة الدفاع الحكومية وبرنامج الدفاع على المدى المتوسط وقد تم صياغتها في أواخر العام الماضي.

وبدأت عملية الاختيار في شهر مارس وكانت الطائرة "إف 35 بي" النموذج الوحيد المقترح في هذه العملية حسبما ذكرته الوزارة.

يشار إلى أن طائرة "إف 35 أيه" التي لا تمتلك قدرات الإقلاع العمودي قد تحطمت خلال تدريب قتالي في أبريل الماضي على بعد حوالي 135 كيلومترا شرق قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري.

وقالت الدفاع اليابانية إن عدم قيام الطيار بضبط وضع الطائرة ومسارها كان سبب تحطمها.