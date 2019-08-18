منقذو زيدان في الانتقالات الصيفية على مقاعد البدلاء

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الاعتماد على الحرس القديم من نجوم الملكي في المباراة التي خاضها أمام سيلتا فيغو على ملعب "بالايدوس"، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الأول من "الليغا"، من دون إشراك اللاعبين الجدد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ نجوم "الثورة الصيفية" التي أطلقها زيدان قبل بداية الموسم الجديد في "الليغا" كانوا على مقاعد البدلاء، بعدما استعان بالحرس القديم من اللاعبين الذين خاضوا غمار منافسات الموسم الماضي المخيب لآمال جماهير ريال مدريد.

وأضافت أنّ نجوم الصفقات الخمس التي قامت بها إدارة ريال مدريد، لم يجدوا طريقهم إلى تشكيلة زيدان، بعد أن تأكد غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي فيرلاند ميندي، والبرازيلي رودريغو، بسبب الإصابة، فيما لم يلجأ المدرب للاستعانة بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والمدافع إيدير ميليتو.

وتابعت الصحيفة أنّ الياباني تاكيفوسا كوبو سيصبح لاعباً في صفوف الكاستيا، بعدما لم يتم تقديمه بشكل رسمي إلى جماهير نادي ريال مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، كما حصل مع جميع من تم التعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت "آس" إلى أنّ زيدان وضع أسماء ثمانية لاعبين شاركوا معه بمعظم المباريات في الموسم الماضي، بعد عودته مرة أخرى إلى قيادة الجهاز الفني للفريق، لكن الاختلاف الوحيد أنّه في موسم 2017/ 2018، كان الحارس كيلور نافاس، واللاعبان داني كاربخال، وإيسكو أساسيين، فيما باتوا الآن على مقاعد البدلاء، ويحلّ مكانهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وألفارو أودريوزولا.

وختمت الصحيفة بالقول إنّ الأسماء التي قرر زيدان الاعتماد عليها في المباراة التي جمعته أمام سيلتا فيغو، بالأسبوع الأول في الدوري الإسباني، كانت سترتفع إلى تسعة لاعبين، في حال إزالة العقوبة عن الظهير الأيمن داني كاربخال، ما يعني أنّ نجوم "ثورة" المدرب الفرنسي بسوق الانتقالات ما يزالون على مقاعد البدلاء.

يُذكر أنّ ريال مدريد فاز أمام سيلتا فيغو، السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة الافتتاحية له بالدوري الإسباني.