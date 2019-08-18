جنرال إسرائيلي: رغم جهود الجيش حماس لم ترفع الراية البيضاء

قال جنرال "إسرائيلي" إن "مفاخرة القوات بالاستعداد لمواجهة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، فإنه يعترف بوجود مشكلة لديه في الحرائق التي يشهدها غلاف غزة، كما أن حماس لم ترفع الراية البيضاء أمام الجيش".

ورفض يسرائيل شومر، قائد شعبة العمليات بقيادة المنطقة الجنوبية، "الانتقادات السياسية الموجهة للجيش في التعامل مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، لأن لدي حقيبة ترافقني دائما، فيها بنك الأهداف المنتشرة في قطاع غزة، وليس كما يقولون استهداف أراض رملية فارغة، لا أذكر أننا قصفنا هدفا رمليا فارغا، بل نضرب أهدافا تضر بحماس بصورة نوعية وفورية، وفي بعض الأهداف تتضرر حماس على المدى البعيد أيضا".

ونقل أمير بوخبوط، الخبير العسكري في موقع ويللا الإخباري، عن الجنرال قوله إننا "ضربنا قدرات لحماس لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية، ومنها أنفاق، ما يؤثر على جاهزيتها للمعركة القادمة، نعتقد أن الأهداف التي قصفناها منذ نصف عام لم تستطع حماس ترميمها حتى اللحظة، مع أننا كنا نقصف قبل عامين أهدافا لحماس سرعان ما تنجح بترميمها، وإعادتها للعمل، اليوم لم يعد الأمر سهلا كما كان".

وأضاف أننا "ما زلنا نعيش آثار الجرف الصامد في حرب غزة الأخيرة 2014، حيث ما زالت حماس تعاني من ضائقة معيشية داخلية في غزة، خاصة في قضايا الكهرباء والاقتصاد، وستعمل على تصدير أزماتها الداخلية باتجاه "إسرائيل"، ولذلك ما زلنا في حالة قلق جدي من الأنفاق الهجومية الخاصة بحماس، رغم الحملات الدورية للجيش لتعقب والعثور على هذه الأنفاق".

وكشف النقاب أن "لدينا سيناريوهات متوقعة قادمة من غزة تتمثل باقتحام الحدود من قبل عشرات آلاف الفلسطينيين باتجاه التجمعات الاستيطانية والمواقع العسكرية، بما في ذلك قيادة مسلحين لدراجات نارية لتنفيذ عمليات في الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، وهو سيناريو غير منفصل عن الواقع، ما تطلب من قيادة الجيش البحث عن أفكار جديدة للتصدي لها، وإجراء حوارات مع كبار ضباط القيادة الجنوبية".

وأكد أن "الحلول المطروحة تسعى لمنع التدهور إلى حرب مفتوحة ضد حماس، على اعتبار أن لكل عملية تبعات في القانون الدولي، وآثار على الصعيدين الأمني والسياسي، مع أن أحد أهم أهداف الجيش استكمال أعمال الجدار التحت أرضي ضد الأنفاق، ثم التعامل مع المظاهرات الحدودية والعمليات المسلحة، بما في ذلك احتمال التدهور إلى حرب شاملة".

وأوضح أن "حماس لن تسلم بالأعمال الجارية على طول السياج الفاصل من حيث بناء الجدار التحت أرضي، لكنها تخشى من رد الفعل القوي للجيش، ورغم ذلك فإن الجيش لا يلغي فرضية أن تسعى الحركة من خلال نفق هجومي لأسر جندي، رغم أن حماس تراقب تحركات الجيش على طول سياج غزة، وباتت ترى أعمالاً هندسية تتوسع، بوجود مئات العمال والمركبات والشاحنات".

وأشار إلى أن "حماس أدركت أن واقعها بدأ يتغير، وباتت تدرك أنها أمام عمل مكثف للجيش الإسرائيلي يشمل جهودا تكنولوجية واستخبارية، وعمليات موضعية للعثور على الأنفاق، وكل ذلك يهدف لإجبار حماس على تغيير أفكارها وخططها العملياتية".

وختم الجنرال "الإسرائيلي" حديثه بالإشارة إلى الحدود المصرية، قائلا إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك تعاونا عسكريا وثيقا بين الجيشين المصري والإسرائيلي لم يمر في حالة أفضل منها قبل ذلك، صحيح أن "إسرائيل" تعيش حالة قلق، رغم أن بيننا حدود سلام".

وأشار إلى أن "هناك تعاونا ميدانيا بين الجيشين المصري والإسرائيلي، نحن نرى الجيش المصري يعمل على طول الحدود التي تهددنا من جهة رفح، ويعمل هناك بصورة قوية، وفي السنة الأخيرة بات عمله يزداد، وبشكل نوعي".