بالأسماء ..ثــلاثة شهداء وإصابة خطيرة شمال القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأحد ، عن وصول ثلاثة شهداء وإصابة خطيرة الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية.

وكشفت المصادر الطبية عن أسماء الشهداء وهم :محمد سمير الترامسي 26 عاماً ، محمود عادل الولايده 24 عاماً ، محمد فريد أبو ناموس 27 عاماً.

وقال مراسلنا ان طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، فجراً ، شمال قطاع غزة، إثر استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية.

وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان 3 شهداء ومصاب برصاص الاحتلال من حدود شرق بلدة بيت حانون إلى مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، أن حدثا أمنيا غريبا، وقع شمال قطاع غزة، ويعتقد أنه محاولة تسلل لشبان فلسطينيين للأراضي المحتلة.

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري: أنه تم تصفية 4 فلسطينيين على الأقل، لا توجد خسائر بين القوات على حد زعم الاحتلال ".

وأضاف الإعلام العبري، ان قوات الاحتلال تفرض رقابة شديدة وتعتيما إعلاميا على الحدث الأمني، مبينة أن التسريبات تشير إلى وجود إصابات والدليل على ذلك هبوط مروحيات تابعة لجيش الاحتلال لنقل المصابين لمستشفى سوروكا.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس ، غارات بالطيران الحربي المروحي شمال قطاع غزة، بعد مزاعم بإطلاق صواريخ من قطاع غزة وتصدي القبة لصاورخين وسقوط الثالث في فناء احد المنازل في سديروت .