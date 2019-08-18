اقدم لكم بالكلمات تعاون جديد بين سيف نبيل والمخرج ياسر سامي حققت أغنية "كل يوم الك اشتاق" للمطرب العراقي سيف نبيل، أكثر من 5 مليون مشاهد على اليوتيوب في وقت قصير، ويمتلك الفنان سيف نبيل عدد كبير من المتابعين والمحبين نعرض عليكم متابعينا الكرام كلمات أغنية كل يوم الك اشتاق مكتوبة كاملة، للفنان الشهير سيف نبيل.





كلمات اغنية كل يوم الك اشتاق كل يوم الك اشتاگ تبقى العشگ مالي مابدلك بالكون شيبدل الغالي وحدك اريدك تملي دنيايه وين اكو بگدي يحبك هوايه تسمحلي اگولك هاي الحچايه اريدك بس الي تدري حبيبي حبك شسوه من اهلي اخذني هيچي بالگوه شتسوي سوي كلي لك فدوه يا روحي وكل هلي بس انت وفالي بكل عمره ضحالي يا روحي هنيالي واريدك بس الي تبتعد ساعات تشتاگ الك عيني هوه اليشبهك وين يگدر ينسيني انت حبيبي ونصفي الثاني اني بغيابك عشت وحداني لو ضيعتني بيك تلگاني اريدك بس الي قبلك يا غالي عمري ماعشته كلش صعب فرگاك جربته بالحلم وجهك مره بوسته واريدك بس الي غير العشگ مالي حب اول وتالي عايش وحدك ابالي واريدك بس الي كلمات : الشاعر علي البدر الحان : الملحن سيف نبيل توزيع موسيقي : الموزع الموسيقي منير جعفر هندسة صوتية و ميكساج و ماسترينغ : مهندس صوت منير جعفر بلاي باك : محمد نبيل تصوير فوتوغرافي : المصور محمود الشيخ