كلمات قالو ترى لـ عبادي الجوهر

الفنان عبادي الجوهر في رائعته : قالوا ترى الكلمات قالوا ترى مالك امل في قربها لو يوم ابعد وجنب دربها هذا هو المقسوم قلت اتركوني واسكتوا خلو العتب واللوم

قالوا ترى – عبادي الجوهر

قالوا ترى مالك امل .. في قربها لو يوم

ابعد وجنّب دربها .. هذا هو المقسوم

قلت اتركوني واسكتوا .. خلوا العتب واللوم

قدني غرقت في بحرها .. ولاعاد يفيد العوم

قالوا ترى في حبها .. ويل وأسى و هموم

قلت ان قتلني حبها .. حسبي تقول مرحوم

قالوا لي انسى ذكرها .. منتب بها ملزوم

قلت ابشروا ياعاذلين .. بنسى لذيذ النوم

قالوا بتلقى غيرها .. واترك هواها اليوم

قلت العفو ياحاسدين .. ما ابدل قمر بنجوم

قالوا لغيرك حبها .. قلت الجواب مفهوم

دام انها متهنيه .. وشلون اصير محروم

بقضي الليالي انتظر .. صابر على المقسوم

متعلق بطرف الأمل .. يمكن يجيني نوم

قالوا ترى في حبها .. مالك امل لو يوم

ابعد وجنب دربها .. وهذا هو المقسوم