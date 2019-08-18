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كلمات اغنية فوق النخل

  • فلسطين اليوم
  • 00:52 - 18 اغسطس 2019
كلمات اغنية فوق النخل كلمات اغنية فوق النخل
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كلمات اغنية فوق النخل فوق النخل فوق يابه فوق النخل فوق مدري لمع خده يابه مدري القمر فوق والله مااريده باليني بلوه متن وشعر وخدود يابه ميزك ربكلهذا السبب يا هواي خلاني.

فوق النخل فوق يابه فوق النخل فوق
مدري لمع خده يابه مدري القمر فوق
والله مااريده باليني بلوه
متن وشعر وخدود يابه ميزك ربك
لهذا السبب يا هواي خلاني أحبك
والله معذبني وما عنده مروه
وينشدني البطران ليش وجهك أصفر
كل ما مر بيه يابه من درب الأسمر
والله سابيني بعيونه الحلوة
تسالني علتي امنين يابه وانت سببها
كتبه عليه هاي يابه ربك كتبها
والله ماريده باليني بلوه
انه التعبت وياك يابه واعدمت حيلي
وانت اطلعت بذات يابه ناكر جميلي
والله مااريده باليني بلوه
ماجوز انا من اهوي يابه مهما جفه وراح
اتمنه اعيش ويايه يابه ريحته قداح
والله ماريده باليني بلوه
خدك لامع يا هوايا عني وضوا على البلاد
ما قدر ع صبري الراحة عيني وتحمل ابعاد
والله معدبني بعيونه الحلوة
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