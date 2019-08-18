كلمات اغنية فوق النخل فوق النخل فوق يابه فوق النخل فوق مدري لمع خده يابه مدري القمر فوق والله مااريده باليني بلوه متن وشعر وخدود يابه ميزك ربكلهذا السبب يا هواي خلاني.
مدري لمع خده يابه مدري القمر فوق
والله مااريده باليني بلوه
لهذا السبب يا هواي خلاني أحبك
والله معذبني وما عنده مروه
كل ما مر بيه يابه من درب الأسمر
والله سابيني بعيونه الحلوة
كتبه عليه هاي يابه ربك كتبها
والله ماريده باليني بلوه
وانت اطلعت بذات يابه ناكر جميلي
والله مااريده باليني بلوه
اتمنه اعيش ويايه يابه ريحته قداح
والله ماريده باليني بلوه
ما قدر ع صبري الراحة عيني وتحمل ابعاد
والله معدبني بعيونه الحلوة