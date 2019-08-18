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تردد قناة mbc2 نايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 00:38 - 18 اغسطس 2019
تردد قناة mbc2 نايل سات 2019 تردد قناة mbc2 نايل سات 2019
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نقدم لكم اليوم تردد MBC 2 على النايل سات التردد الجديد والأقمار الصناعية الأخرى قم بالبحث عن التردد واستمتع بمشاهدة أفضل أفلام هوليود المترجمة إلى العربية وفيما يلي نعرض تردد MBC 2 على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة.

تعتبر mbc 2 إحدى القنوات التابعة لمجموعة إم بي سي وتعتبر أولى القنوات المتخصصة في تقديم الأفلام الهوليودية المترجمة إلى العربية بدون انقطاع وعلى مدار 24 ساعة وبفواصل قليلة وبجودة عالية وفيما يلي تردد MBC 2

جدول أفلام mbc2

نعرض قناة إم بي سي 2  الأفلام الأجنبية اليوم على شاشتها وفيما يلي توضيح مواعيد أفلام القناة اليوم بتوقيت مصر.

Ice Age: Continental Drift 11:00pm
Baby Mama 12:29am
3 Days To Kill 02:29am
Jack Ryan: Shadow Recruit 04:29am
Entertainment Tonight 06:29am
G.I. Joe: The Rise of Cobra 06:59am
Terminator Genisys 09:00am
Kingsglaive: Final Fantasy XV 10:59am
Warcraft 01:00pm
Silent Hill: Revelation 02:59pm
Broken City 04:35pm
Into the Woods 04:59pm
Hollywood Buzz 06:31pm
3 Days To Kill 06:59pm
The Italian Job 09:09pm
Ice Age: Collision Course 10:59pm

 

 

تردد قناة mbc2 الجديد

لكل عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة نعرض عليكم فيما يلي تردد قناة mbc2 الجديد على نايل سات وعرب سات 2018 في الجدول التالي بيانه.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح
نايل سات 201 11938 عمودي 27500 5/6
نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6
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