تردد قناة mbc2 نايل سات 2019

نقدم لكم اليوم تردد MBC 2 على النايل سات التردد الجديد والأقمار الصناعية الأخرى قم بالبحث عن التردد واستمتع بمشاهدة أفضل أفلام هوليود المترجمة إلى العربية وفيما يلي نعرض تردد MBC 2 على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة.
تعتبر mbc 2 إحدى القنوات التابعة لمجموعة إم بي سي وتعتبر أولى القنوات المتخصصة في تقديم الأفلام الهوليودية المترجمة إلى العربية بدون انقطاع وعلى مدار 24 ساعة وبفواصل قليلة وبجودة عالية وفيما يلي تردد MBC 2
جدول أفلام mbc2
نعرض قناة إم بي سي 2 الأفلام الأجنبية اليوم على شاشتها وفيما يلي توضيح مواعيد أفلام القناة اليوم بتوقيت مصر.
|Ice Age: Continental Drift
|11:00pm
|Baby Mama
|12:29am
|3 Days To Kill
|02:29am
|Jack Ryan: Shadow Recruit
|04:29am
|Entertainment Tonight
|06:29am
|G.I. Joe: The Rise of Cobra
|06:59am
|Terminator Genisys
|09:00am
|Kingsglaive: Final Fantasy XV
|10:59am
|Warcraft
|01:00pm
|Silent Hill: Revelation
|02:59pm
|Broken City
|04:35pm
|Into the Woods
|04:59pm
|Hollywood Buzz
|06:31pm
|3 Days To Kill
|06:59pm
|The Italian Job
|09:09pm
|Ice Age: Collision Course
|10:59pm
تردد قناة mbc2 الجديد
لكل عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة نعرض عليكم فيما يلي تردد قناة mbc2 الجديد على نايل سات وعرب سات 2018 في الجدول التالي بيانه.
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|القطبية
|الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات 201
|11938
|عمودي
|27500
|5/6
|نايل سات
|11470
|عمودي
|27500
|5/6