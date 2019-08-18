تردد قناة mbc2 نايل سات 2019

نقدم لكم اليوم تردد MBC 2 على النايل سات التردد الجديد والأقمار الصناعية الأخرى قم بالبحث عن التردد واستمتع بمشاهدة أفضل أفلام هوليود المترجمة إلى العربية وفيما يلي نعرض تردد MBC 2 على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة.

تعتبر mbc 2 إحدى القنوات التابعة لمجموعة إم بي سي وتعتبر أولى القنوات المتخصصة في تقديم الأفلام الهوليودية المترجمة إلى العربية بدون انقطاع وعلى مدار 24 ساعة وبفواصل قليلة وبجودة عالية وفيما يلي تردد MBC 2

جدول أفلام mbc2

نعرض قناة إم بي سي 2 الأفلام الأجنبية اليوم على شاشتها وفيما يلي توضيح مواعيد أفلام القناة اليوم بتوقيت مصر.

Ice Age: Continental Drift 11:00pm Baby Mama 12:29am 3 Days To Kill 02:29am Jack Ryan: Shadow Recruit 04:29am Entertainment Tonight 06:29am G.I. Joe: The Rise of Cobra 06:59am Terminator Genisys 09:00am Kingsglaive: Final Fantasy XV 10:59am Warcraft 01:00pm Silent Hill: Revelation 02:59pm Broken City 04:35pm Into the Woods 04:59pm Hollywood Buzz 06:31pm 3 Days To Kill 06:59pm The Italian Job 09:09pm Ice Age: Collision Course 10:59pm

تردد قناة mbc2 الجديد

لكل عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة نعرض عليكم فيما يلي تردد قناة mbc2 الجديد على نايل سات وعرب سات 2018 في الجدول التالي بيانه.