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الوضع في غزة الان اخبار غزة الان

  • فلسطين اليوم
  • 00:19 - 18 اغسطس 2019
الوضع في غزة الان اخبار غزة الان الوضع في غزة الان اخبار غزة الان
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وكالة فلسطين اليوم هي وكالة فلسطينية مستقلة متخصصة بنقل ومتابعة وتحليل الأخبار الفلسطينية والعربية والدولية, بالإضافة للموضوعات الثقافية والفنية

 

 

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