موعد بداية الدورى المصرى 2019-2020

نقدك لكم جول كل ما تريدون معرفته عن الدوري المصري الممتاز موسم الجديد 2019-موعد إعلان جدول المباريات والفرق الصاعدة والهابطة

انتهى الموسم السابق من الدوري المصري بدأ من 1 أغسطس 2018 و انتهى فى 28 يوليو 2019 وتأخر كثيرًا بسبب توقف الدوري أكتر من مرة، أخرهم وأطولهم توقف شهر يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا.

اشتعلت المنافسه بين قطبي الكرة المصرية الأهلى و الزمالك في الموسم الماضي، حيث كان النادي الملكي متفوقًا ب14 نقطة لكن الشياطين الحمر استطاعوا استعادة توازنهم وعادوا إلى المنافسة، واستمر الصراع حتي آخر جولة من الدوري بعد عودتة فى شهر أغسطس إلى أن حسم المارد الأحمر الدوري بـ80 نقطه، و مما أضاف المتعة إلى الدوري المصري وأشعل روح التحدي أكثر دخول نادي براميدز المنافسة، حيث أنه حقق المركز الثالث فى جدول الدوري من أول موسم له.

موعد انطلاق الدوري المصري 2019-2020؟

قرر أتحاد الكرة أن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري 2019-20 ستكون يوم 19 سبتمبر القادم، وذلك لإعطاء اللاعبين الفرصة لالتقاط أنفاسهم بعد خضوهم المبارايات المؤجلة من الموسم الماضي خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع لهذا الموسم أن يكون مثيراً منذ بداية لأن جماهير الأبيض والأحمر لم ينفضوا التراب بعد عن الدوري الماضي، فكلا الناديين يسعى لحسم الدوري سريعاً حتى لا يتعرض للمنافسة الشرسة التي تعرض لها الفريقين فى نهاية الموسم، وسيسعى الزمالك في الموسم الجديد بالتأكيد لتعويض جماهيره عن حلم الدوري الضائع.