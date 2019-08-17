بداية الدراسة في مصر 2019 - 1440

موعد بدء العام الدراسي للعام الجديد 2020 حسب الخريطة الزمنية للعام 2019/2020، حيث وضحت التعليم موعد بدء المدارس والجامعات في العام الجديد ضمن خريطة زمنية تعد سنويا وننشر لكم اليوم ملامح هذه الخريطة وبيان للاسترشاد في نهاية المقال تابعو معنا

موعد بدء الدراسة في مصر من الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور وكل المعنيين بالمنظومة التعليمية، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر بدء الدراسة للعام الجديد 2019 / 2020 ، اعتبارا من يوم 21 سبتمبر 2019 على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى.

تقرر بداية الترم الأول من العام الدراسي الجديد 2019 وفقاً للخريطة الزمنية لعام 2019/2020، مرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام، أي يوم 11 سبتمبر 2019.



كما تقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.