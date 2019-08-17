موعد بداية العام الدراسي الجديد 1441 - 2019

موعد بداية العام الدراسي الجديد اعلنت الوزارة التعليمية السعودية، عن التقويم الدراسي الجديد، وذلك من خلال قرار رسمي أوضحت فيه ترتيب جدولة أيام الدوام الدراسي والعطل الرسمية، في خلال هذا العام الدرسي 1441 هجريًا، وتحديد عدد أيام الدراسة.
شهدت الوزارة هذا العام العديد من الاختلافات للتقويم الدراسي، ومن ابرزها تغير موعد إختبارات الفصل الدراسي الثاني “إختبار نهاية العام الدراسي”، كما وتقرر أن يكون موعد إختبار نهاية العام الدراسي بعد عيد الفطر، وهو الإختبار الذي كان قبل ذلك يتم قبل شهر رمضان الكريم.
التقويم الدراسي 1440 – 1441:
التقويم الدراسي الجديد 1441:
|عودة الاداريين لدوام العام الدراسي 1441
|18-11-1440 | 21-7-2019
|بداية الفصل الدراسي الاول 1441
|2-1-1441 | 1-9-2019
|اجازة اليوم الوطني 1441
|24-1-1441 | 23-9-2019
|اختبار الفصل الدراسي الاول 1441
|25-4-1441 | 22-12-2019
|بداية اجازة منتصف العام 1441
|7-5-1441 | 2-1-2020
|بداية الفصل الدراسي الثاني 1441
|24-5-1441 | 19-1-2020
|بداية اجازة عيد الفطر 1441
|14-9-1441 | 7-5-2020
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441
|8-10-1441 | 31-5-2020
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441
|10-10-1441 | 2-6-2020
|بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441
ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020
موعد اليوم الوطني 1441 – موعد العيد الوطني السعودي 1441:
|يوم الاثنين بتاريخ 24 محرم 1441 هـ
|23 سبتمبر 2019 م