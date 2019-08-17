علامات الساعة الصغري والكبري بالترتيب والتفصيل علامات الساعة الصغرى كثيرة علامات يوم القيامة وأشراطها هي التي تسبق وقوع القيامة وتدل على قرب حصولها ، وقد اصطُلح على تقسيمها إلى صغرى وكبرى ، والصغرى – في الغالب - تتقدم حصول القيامة بمدة طويلة ، ومنها ما وقع وانقضى - وقد يتكرر وقوعه - ومنها ما ظهر ولا يزال يظهر ويتتابع ، ومنها ما لم يقع إلى الآن ، ولكنه سيقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم .

وأما الكبرى : فهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء زمن قصير لوقوع ذلك اليوم العظيم .

وعلامات الساعة الصغرى كثيرة ، وقد جاءت في أحاديث صحيحة كثيرة ، وسنذكرها في سياق واحد دون ذِكر أحاديثها ؛ لأن المقام لا يتسع ، ونحيل من أراد التوسع في هذا الموضوع مع معرفة أدلة هذه العلامات لكتب موثوقة متخصصة ، ومنها " القيامة الصغرى " للشيخ عمر سليمان الأشقر ، وكتاب " أشراط الساعة " للشيخ يوسف الوابل .

تقسيم علامات يوم القيامة

العلامات الصغرى: تُقسّم علامات الساعة الصغرى إلى ما يلي:

علامات حدثت وانقضت٬ وهي تُعتبر جزءاً من علامات الساعة الصغرى.

علامات حدثت ولا تزال تحدث باستمرارٍ إلى يومنا هذا.

علامات تحدث قبل ظهور العلامات الكبرى.

العلامات الكبرى: وهي العلامات التي تحدث قُبيل نهاية العالم وقيام الساعة مباشرةً.

علامات الساعة الصغرى

العلامات التي حدثت وانقضت

بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

انشقاقُ القمر.

فتح بيت المقدس وطاعون عمواس.

نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى.

العلامات التي حدثت وما زالت تحدث

ظهور أدعياء النبوّة الدجّالين الكذّابين.

كثرة ظهور الفتن بأنواعها.

إسناد الأمر لغير أهله.

ولادة الأَمة ربّتها٬ وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاه بالبنيان.

الابتلاءات بسبب المعاصي مثل: الخسف والقذف٬ والمسخ الذي يعاقب به الله أقواماً من هذه الأُمة.

كثرة المال واستفاضته.

العلامات التي لم تقع بعد

عودة جزيرة العرب جنّاتٍ وأنهاراً.

انتفاخ الأهلّة؛ أي رؤية الهلال كبيراً عند بداية ظهوره.

أن يُكلّم الجماد والسّباع الإنس.

انحسار نهر الفرات عن جبلٍ من الذّهب.

ظهور المهدي.

علامات الساعة الكبرى

ظهور الدجّال.

نزول سيدنا عيسى عليه السلام.

خروج يأجوج ومأجوج.

خروج الدّابة.

رفع القرآن من الأرض.

الدخان.

طلوع الشّمس من جهة الغرب.

موعد قيام الساعة

جعل الله موعد قيام الساعة غيبياً حتى يبقى الإنسان على أتمِّ الاستعداد لاستقبالها٬ وأن يسارع بالتوبةِ كُلّما عصا الله سبحانه وتعالى٬ ولم يُطلِع اللهُ أحداً على موعد قيام الساعة٬ ولا حتّى الأنبياء والرسل٬ فقد قال سبحانه وتعالى: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "، الأعراف/187.

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