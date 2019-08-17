عضو كنيست يطالب باغتيال قادة الفصائل في قطاع غزة

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، موطي يوغيف، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باغتيال قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال يوغيف بحسب موقع "مفزاك" العبري: "إن الصواريخ التي أطلقت نحو سديروت، والبالونات الحارقة، والعمليات في الضفة الغربية، نتيجة لتآكل قوة الردع للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "لن يحل المشكلة إلى توجيه ضربة واغتيال قادة الفصائل في قطاع غزة، وبذلك يمكن أن تعود قوة الردع لفترة زمنية طويلة".

وفي سياق متصل وجه رئيس المجلس الاستيطاني لمنطقة كيبوتسات شاعر هنيغف، أوفير ليبشطيين، انتقادًا شديد اللهجة لسياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إطلاق الصواريخ من غزة.

وقال أوفير ليبشطيين: "إن معادلة التسهيلات لغزة باءت بالفشل الذريع، وعلى نتنياهو وقف تلك السياسة فورًا، فأمننا في غلاف غزة ليس شيكًا مفتوحًا لنتنياهو، ولن نقبل بهذا الواقع".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.