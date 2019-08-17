علامات الحمل بولد علميا أو بأنثى لم تحدده الأبحاث والدراسات العلمية، ولكننا نجد النساء تتكهن بمعرفة نوع الجنين من شكل السيدة الحامل بعد ظهور اعراض الحمل وربط هذه الأعراض بـ اعراض الحمل بولد أو علامات الحمل بولد .

وظهرت بعض وجهات النظر المؤيدة لهذه الفكرة بالنظر إلى أيام التبويض والهرمونات عند الرجل وباستخدام توقيتات الطب الصيني، والبعض الآخر لا يجد دليلاً علمياً على هذا الكلام، ويعتبره محض خرافات، لهذا نطرح في هذا المقال سؤال عن مدى صحة أعراض الحمل بولد.

اعراض الحمل بولد

“تعرف المرأة أعراض الحمل بولد” هذه مقولة تدور كثيراً بين النساء، ولكن ما الحقيقة وراء هذه المقولة في الحمل، وما نمط التفكير الذي دعى النساء للتفكير في هذه الأمور؟ فقد تعتقد أن الأعراض التي تبدو طبيعية في الشهور الأولى من الحمل هي أعراض الحمل بولد مثل:

كثرة الهالات السوداء حول العين.

كبر حجم الأنف نسبة إلى فترة ما قبل الحمل.

لون البول داكن ومحمر عن الحامل بأنثى.

تظهر دوالي زرقاء حول البطن، أسفل منطقة السرة.

الثدي الأيمن أكبر من الثدي الأيسر.

يأتي الوحام متأخراً عند السيدات الحوامل بولد.

من الطبيعي زيادة نمو الشعر بسرعة وبكثافة أكثر عند الحامل، ولكن البعض يعتقد أن الحامل بولد يظهر لديها الشعر أكثف وأسرع من الحامل بأنثى.

البطن يكون منخفض إلى الأسفل.

البعض يرجع أن من اعراض الحمل بولد حدوث تشققات في الأقدام والأيدي، ولكن هذا طبيعياً في فترة الحمل.