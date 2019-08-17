تردد قناة الساعة دراما hd على القمر الصناعي نايل سات 2019

تقوم قناة الساعة دراما ببث برامجها على مدار خلال 24 ساعه ، وتعرض باقة مميزة لمشاهديها متنوعة من أجمل المسلسلات والافلام والبرامج والمسرحيات الفريدة واكثر ما يميزها عن باقية القنوات الأخرى أنها تمنح مشاهدة العرض الدرامي دون فواصل أعلانية طويلة مما جعلها تمتلك مكانة كبيرة بالبيت العربي.

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