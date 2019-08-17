تردد اذاعة الشباب والرياضة "على الراديو" وعلى قمر النايل سات

تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة 2019، تعتبر من أولى المحطات الإذاعية شهرة على مر التاريخ، لتخصصها في الشأن الرياضي ، وتقديم كل ما يهم الشباب، في مختلف المجالات، فتقدم برامج رياضية.

برامج غنائية، وغيرها من البرامج الهادفة، كما تقوم قناة إذاعة الشباب والرياضة ببث جميع المباريات الدولية، والمحلية بأستوديو تحليل متميز تحت إشراف ومتابعة متميزة، تأتي قبل المباريات المهمة في الدوري العام الممتاز، على صعيد الكرة العالمية، يتم تحليل انفراد متميز من خلال المحللين، والمعلقين الرياضيين، في استوديو التحليل يأتي قبل بدء المباراة بتحليل التشكيل المتوقع، والأساسي لمباراة، وتقديم أهم الأخبار عن الفريقين، وآخر الأخبار التي تحدث حيث يهتم العديد من الشباب في متابعة جميع المباريات على قناة إذاعة الشباب والرياضة.

إذاعة الشباب والرياضة: 108 اف ام