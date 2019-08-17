الغندور: صرف دفعة مالية لموظفي غزة الثلاثاء المقبل

أعلن نقيب الموظفين في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، صرف دفعة مالية لموظفي الحكومة في غزة الثلاثاء المقبل.

وقال يعقوب الغندور في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، إن صرف الدفعة المالية عن شهر عن شهر يونيو سيكون يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر الصرف لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح الغندور أنه وبعد التواصل مع وزارة المالية، سيتم صرف الدفعة المالية وفق الآلية المتبعة مسبقًا، وبنفس نسب الصرف.

وكانت نقابة الموظفين في غزة، قد طالبت الثلاثاء 6 أغسطس 2016، وزارة المالية، بصرف رواتب شهر يونيو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أن ذلك لم يتم.

وشددت نقابة الموظفين في بيان صحفي آنذاك على ضرورة صرف دفعة يونيو قبل العيد، وذلك لتغطية نفقات العيد، وتكاليف موسم المدارس والجامعات.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن آلية صرف جديدة للموظفين بنظام ونسب جديدة، وقال نقيب الموظفين في تصريح سابق أن من يبلغ راتبه الإجمالي أقل من 1200 شيقل راتبًا كاملًا، أما من هم أعلى من 1200 شيقل حتى 3600 شيقل فسيحصلون على 10% من نسبة الفرق بين الـ1200 شيقل والراتب الإجمالي في حين من تبلغ رواتبهم أكثر من 3600 شيقل فسيتلقون ما نسبته 40% فقط من الراتب".

وأكد الغندور أن المستفيدين من الألية الجديدة في الصرف هي الفئات المتوسطة من المعلمين والممرضين وأفراد قوى الأمن من نقيب فما دون وغيرهم، مبينًا أن عدد المستفيدين من الألية الجديدة 30 ألف موظف حيث تزيد الرواتب من 30 إلى 170 شيقلا لديهم.