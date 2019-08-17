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كلمات اغنية الله يسهلك علي صابر

  • فلسطين اليوم
  • 21:36 - 17 اغسطس 2019
كلمات اغنية الله يسهلك علي صابر كلمات اغنية الله يسهلك علي صابر
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كلمات اغنية الله يسهلك علي صابر مكتوبة كاملة كتابة كلام اغنيت 2019

مو انت ردت تروح تتبرة من حبك

بكيفك ترة الموضوع ياعمري راجعلك

ثاري اختلاف وجوه هم تشبه القبلك

لو ناوي ع الفرگة الله يسهلك

عادي من اشتاگ الك فترة وحبك ينسي

يمكن اتعب كم شهر لكن ماراح انتهي

مشتاگ ما گلك لتصدگ ارجعلك

حبيت اوضحلك گلبي تعب منك

ولو ناوي عالفرگة الله يسهلك

تعبت اغير بيك وانت متتغير واكبر بانسان يموت اذا يكبر

لتكمل المشوار بلياك راح اكدر انهي الكلام وروح يلا لا تتاخر

امشي ابعد واختفي تجرحني متصور بعد

لك لو اموت من العشك عليك مادور ابد

والفرگة متهمني ورا اللي ميحبني

على اللي تعبني الله يعوضني

ولو ناوي عالفرگة الله يسهلك ولو ناوي الله يسهلك

كلمات : الشاعر رامي العبودي

الحان : الملحن علي صابر

توزيع موسيقي : الموزع الموسيقي عثمان عبود

جيتار : فارشيد Farshid

اورج : بنكين صالح Bengîn Salîh

هندسة صوتية و ميكساج و ماسترينغ : مهندس صوت عثمان عبود

تصميم و مونتاج فيديو ارت يوتيوب : الديزاينر عمر جواد

تصوير فوتوغرافي : المصور عمر علي

انتاج : قناة النجومية

سنة : 2019

تاريخ الطرح الرسمي : 24‏/07‏/2019

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