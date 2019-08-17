كلمات اغنية الله يسهلك علي صابر مكتوبة كاملة كتابة كلام اغنيت 2019
مو انت ردت تروح تتبرة من حبك
بكيفك ترة الموضوع ياعمري راجعلك
ثاري اختلاف وجوه هم تشبه القبلك
لو ناوي ع الفرگة الله يسهلك
عادي من اشتاگ الك فترة وحبك ينسي
يمكن اتعب كم شهر لكن ماراح انتهي
مشتاگ ما گلك لتصدگ ارجعلك
حبيت اوضحلك گلبي تعب منك
ولو ناوي عالفرگة الله يسهلك
تعبت اغير بيك وانت متتغير واكبر بانسان يموت اذا يكبر
لتكمل المشوار بلياك راح اكدر انهي الكلام وروح يلا لا تتاخر
امشي ابعد واختفي تجرحني متصور بعد
لك لو اموت من العشك عليك مادور ابد
والفرگة متهمني ورا اللي ميحبني
على اللي تعبني الله يعوضني
ولو ناوي عالفرگة الله يسهلك ولو ناوي الله يسهلك
كلمات : الشاعر رامي العبودي
الحان : الملحن علي صابر
توزيع موسيقي : الموزع الموسيقي عثمان عبود
جيتار : فارشيد Farshid
اورج : بنكين صالح Bengîn Salîh
هندسة صوتية و ميكساج و ماسترينغ : مهندس صوت عثمان عبود
تصميم و مونتاج فيديو ارت يوتيوب : الديزاينر عمر جواد
تصوير فوتوغرافي : المصور عمر علي
انتاج : قناة النجومية
سنة : 2019
تاريخ الطرح الرسمي : 24/07/2019