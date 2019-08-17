مشاهدة مباراة ألمانيا والدانمارك بث مباشر كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة

مشاهدة مباراة ألمانيا ضمن كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة فى مواجهات دور النصف نهائى من البطولة العالمية حيث يمكن مشاهدة المباراة اليوم 17 من اغسطس من خلال موقع كورة اون فى بث مباشر لايف.

يلا كورة بث مباشر ومتابعة مستمرة من موقع كورة اون مشاهدة مباراة ألمانيا والدانمارك فى بث مباشر لمتابعى ومحبى كرة اليد فى مصر والوطن العربى حيث تنطلق المباراة Germany vs Denmark فى توقيت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت فى مصر الذى يوافق الساعة التاسعة مساء بالتوقيت فى السعودية.

مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لزواره ومتابعة مستمرة للمباريات Germany vs Denmark يستضيف ملعب جاني ساندانسكي أرينا اللقاء الذى يجمع بين ألمانيا مع الدانمارك فى منافسات الدور نصف نهائى من البطولة بث مباشر ومتابعة مستمرة لايف لمباريات كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة فى بث مباشر .

كأس العالم لكرة اليد للناشئين

دور نصف نهائى

مباراة ألمانيا مع الدانمارك

Germany vs Denmark

ملعب جاني ساندانسكي أرينا

الساعه 20.00 بتوقيت المصرى

الساعه 21.00 بتوقيت السعودى

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