موعد مباراة المانيا والدنمارك اليوم والقنوات الناقلة مباراة ألمانيا والدانمارك بث مباشر Germany vs Denmark ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة فى مواجهات دور النصف نهائى من البطولة العالمية حيث يمكن مشاهدة المباراة اليوم 17 من اغسطس من خلال موقع كورة اون فى بث مباشر لايف.

موعد بدءمبارة كرة اليد اليوم السبت فى خدمة مجانية لزواره ومتابعة مستمرة للمباريات Germany vs Denmark يستضيف ملعب جاني ساندانسكي أرينا اللقاء الذى يجمع بين ألمانيا مع الدانمارك فى منافسات الدور نصف نهائى من البطولة بث مباشر ومتابعة مستمرة لايف لمباريات كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة فى بث مباشر .

كأس العالم لكرة اليد للناشئين

دور نصف نهائى

مباراة ألمانيا مع الدانمارك

Germany vs Denmark

ملعب جاني ساندانسكي أرينا

الساعه 20.00 بتوقيت المصرى

الساعه 21.00 بتوقيت السعودى